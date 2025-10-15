◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク２x―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先勝した。延長１０回１死満塁で、山川がサヨナラ打。アドバンテージを含め、２勝０敗とした。先発のモイネロが７回無失点。５回までに４度も先頭打者の出塁を許しながらも粘った。打線は達に６回まで無得点に封じられたが、２番手の田中が登板した直後に７