◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第１戦ソフトバンク２x―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）日本ハムが延長１０回サヨナラ負けで第１戦を落とした。ソフトバンクには１勝のアドバンテージがあるため、２敗目となった。１―１の１０回、この回から登板した金村尚真が１死満塁のピンチを招くと、山川に左前打を浴びた。ソフトバンク先発のモイネロには今季、１勝