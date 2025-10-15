重慶市の魚嘴駅を出発した「西部陸海新ルート」の貨物列車。（９月２８日、ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社北京10月15日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、国家総合立体交通網「6軸7廊8通道」（全国を結ぶ六つの主幹線、七つの広域連結ルート、八つの補完ルート）の基幹部分の完成率が9割を超えた。全国の県級行政区の80％以上が結ばれ、経済と人口の約9割を支えている。青島クルーズ母港ふ頭に停泊