◇パCSファイナルステージ第1戦日本ハム1ー2Xソフトバンク（2025年10月15日みずほペイペイ）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に開幕。リーグ2位の日本ハムは同1位のソフトバンクに延長10回サヨナラ負けを喫した。ソフトバンクに先勝され、アドバンテージ1勝を加えて2敗スタートとなった。同点の延長10回。5番手・金村が栗原に四球を与え、4番・中村晃に犠打を決め