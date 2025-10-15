◇パCSファイナルステージ第1戦ソフトバンク2xー1日本ハム（2025年10月15日みずほペイペイ）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に開幕。リーグ覇者のソフトバンクは同2位の日本ハムに延長10回サヨナラ勝利を収めた。優勝チームのアドバンテージ1勝を加え、2勝とした。1―1で迎えた延長10回だった。先頭の栗原が四球を選び出塁すると、4番・中村晃が初球できっちり犠