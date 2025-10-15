【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】堂安と久保がゴール裏に直行日本代表を牽引するMF堂安律とMF久保建英の“ファン目線”を象徴するようなシーンだった。日本代表は10月14日、国際親善でブラジル代表に3−2で逆転勝利。過去対戦で2分11敗だったサッカー王国から歴史的な初白星を奪った。堂安は右ウイングバック、足首の故障を抱える久保は右シャドーで先発。攻