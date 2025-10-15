サントリー食品インターナショナルは「特茶」ブランドからブランド初となる水カテゴリの機能性表示食品を新発売して、水カテゴリの体脂肪対策商品市場を創出する。商品名は「特水（とくすい）」（600mlPET）。希望小売価格は税別150円。米ぬか発酵物を原材料とする植物由来のポリフェノール（HMPA）を機能性関与成分とし、“BMIが高めの方のお腹の脂肪を減らすのを助ける”をヘルスクレームに掲げる。HMPAは、ほぼ無味無臭・