自民党の高市総裁は１５日、日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）と藤田文武共同代表と会談し、臨時国会での首相指名選挙での自身への投票と、連立政権樹立を含む連携を要請した。両党は連立を視野に入れた政策協議を１６日から開始することで一致した。高市氏は１５日、国民民主党の玉木代表にも連立政権入りを打診したが、玉木氏は応じない姿勢を示した。首相指名選挙を巡り、立憲民主党が目指している維新、国民民主との野