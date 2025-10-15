歌手の山本リンダ（７４）が１５日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで６０周年記念コンサートの「ＬＩＮＤＡＹＡＭＡＭＯＴＯ６０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥ」を行った。往年のヒット曲から昭和の名曲、山本が愛するシャンソンナンバーまで、芸能生活６０周年を振り返る豪華な内容で沸かせた。最後は代表曲「どうにもとまらない」「狙いうち」で力強い歌声を披露。華やかに盛り上げた。公演前に