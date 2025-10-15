8人組アイドルグループ、OCHA NORMA（オチャノーマ）が15日、東京・日本武道館で初の単独公演を行った。デビュー3年目で初めて武道館のステージに立ち、リーダー斉藤円香（22）は「ようこそ！ついにオチャノーマ初の武道館公演を迎えました！」と喜びを爆発させた。グループ名の“お茶の間”にちなみ、楽曲をテーマごとにチャンネル分けして披露する構成で、デビュー曲「お祭りデビューだぜ！」でパワフルに幕開け。北原もも（19