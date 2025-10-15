アシアナ航空は、熊本〜ソウル/仁川線を10月25日をもって運休する。現在は月・木・土曜の週3往復を運航している。同路線は2003年に開設したものの、2016年4月の熊本地震に伴う運休を経て、2024年11月に運航を再開していた。同路線はこの他に、大韓航空とティーウェイ航空が運航している。エアソウルは運休中。■ダイヤOZ159熊本（14：00）〜ソウル/仁川（15：50）／月・木・土（〜10月25日）OZ160ソウル/仁川（11：30）〜熊本