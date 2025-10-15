日本サッカー協会は10月15日、⼤岩剛監督が率いるU-22⽇本代表が現地11⽉14⽇にイングランドのドンカスターで、U-20イングランド代表と対戦すると発表した。両チームとも2005年⽣まれ以降の選⼿での対戦になるという。また、非公開でのトレーニングマッチで、17⽇に現在プレミアリーグ４位につけるボーンマスとも対戦するようだ。 ⼤岩監督のコメントは以下の通り。&#