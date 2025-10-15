鈴木淳之介。その名が一気に知れ渡った。日本代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアム（味スタ）で対戦。これまで一度も勝ったことがないブラジルに、前半だけで２点を奪われたが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決め、逆転に成功。終盤は相手の猛攻を跳ね返し、３−２で勝利した。歴史的な白星にフル出場で貢献し、注目を集めたのが、３バックの左ストッパーで先発したコペンハーゲンの