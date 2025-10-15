令和ロマン・くるまが、バングラデシュで偶然出会ったのは、平均月収の約50倍を稼ぐセレブ男性。彼の一家が暮らす豪邸で、くるまは手厚いもてなしを受けた。初対面の日本人に親切にしてくれたのは、なぜなのか。そして、超リッチな彼の職業とは…？【映像】日本に所縁ある家主の職業＆豪邸の内部10月12日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃4が放送された。『世界の果てに