独特な形で有名な「バオバブの木」、直立したまま横っ飛びするサル。この自然豊かで美しい島国で、今、クーデターが起きています。路上に放置され、燃え尽きた車の残骸。店のショーウィンドーは割られ、粉々になったガラス。ATMは破壊されています。従業員：私たちは職を失い、養う家族がいます。生活費は上がり続けている。1日1食に減らすしかありません。日本から約1万km以上離れたアフリカ大陸の南東の島国・マダガスカルでは、