卓球のアジア選手権（１５日、インド・ブバネシュワル）、女子団体決勝が行われ、日本は中国に０―３で黒星を喫し、銀メダルで幕を閉じた。前回大会では中国を下して金メダルを獲得していた日本。中国側は同国メディア「捜狐」が「昨年の敗北の痛みはまだ消えていない。今夜、中国女子卓球選手たちは決意を新たに戦場へと足を踏み入れた」と報じるなど、リベンジへの強い思いを持って挑んでいた。日本はカットマンの橋本帆乃