「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ（甲子園）が１５日に開幕。阪神との第１戦に先発したＤｅＮＡ・東克樹投手（２９）が?足攻?で崩され、６回途中２失点でマウンドを降りた。両チームとも無得点のまま進んだ６回一死二塁の場面だった。打席の森下に初球を投じる直前、二塁走者の近本光司外野手（３０）が三塁に向けてスタートを切った。ボールは捕手・山本のミットに収まったが、三塁に送球