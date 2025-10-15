PENTAGONとしての活動を経て、現在はソロアーティストやラジオパーソナリティなど幅広く活躍している安達祐人さん。韓国でのデビュー経験や注目のK-POPアーティストの話題に加え、プライベートでの交友関係や休日の過ごし方など気になるライフスタイルついても明かしてくれました。さらに、恋愛での「許せること」「許せないこと」や理想のデートプランまで。大人っぽさと等身大の魅力がつまったインタビューをたっぷりお届けしま