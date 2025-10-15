全長3.6m！ スズキ「ジムニー後継モデル!?」に反響あり！スズキは、2013年に開催された「第43回東京モーターショー」にて、「X-LANDER（エックスランダー）」という斬新なSUVを出展しました。ワイルドでありながら未来感もあったユニークなスタイルの同車について、現在どのような評価が見られるのでしょうか。全長3.6m！ スズキ「ジムニー後継モデル!?」に反響あり！【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「ジムニー後継モデル