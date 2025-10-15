巨人の若手選手が１５日、「みやざきフェニックス・リーグ」に参加するため宮崎入りした。１２日までＣＳのメンバーとして戦っていた選手が中心となって参戦する。野手では石塚裕惺内野手、浦田俊輔内野手、リチャード内野手、中山礼都内野手、佐々木俊輔外野手が合流した。投手では森田駿哉、横川凱、西舘勇陽、宮原駿介が参加する。さらなる飛躍を目指して宮崎の地で己を磨いていく。