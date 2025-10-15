今年4月の医療事故を受けて分べんを休止している松本市立病院の産科について、市は「安全に分べんを継続することは難しい」として、今後の分べん機能を廃止することを決めました。15日の松本市議会・厚生委員協議会。松本市立病院 事務部渡辺敏明 部長「さまざまな課題を全て解決することは困難であり、地域の分べん件数が減少傾向にあることを踏まえると将来的にも安全に分べんを継続することが難しいと判断し、分べん機能の廃止