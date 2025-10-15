１５日午前４時５５分頃、埼玉県鶴ヶ島市若葉の介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」から、「入所する女性２人が血を流している」と１１０番があった。高齢女性２人が意識不明の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は同日午後、施設の元職員で無職の木村斗哉（とうや）容疑者（２２）（埼玉県熊谷市箱田）を女性１人に対する殺人容疑で緊急逮捕した。（さいたま支局斎藤秀、徳原真人）発表によ