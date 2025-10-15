◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク―日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先制した直後に同点に追いつかれた。野村勇のソロで先制した直後の8回。マウンドには最優秀中継ぎの松本裕樹が上がった。先頭の代打・野村佑希は遊ゴロに抑えたが、続くレイエスに155キロの直球を右中間スタンドまで運ばれ試合を振り出しに戻された。レギュラーシーズンでは同球