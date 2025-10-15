１５日午後８時２０分ごろ、山陽道下り広島ＩＣ付近でトラック３台が絡む事故が起きました。 現在、消防車９台、救急車３台が現場にかけつけています。 この事故の影響で山陽道下り広島ＩＣ－広島ＪＣＴは通行止めとなっています。 ＊午後８時４５分現在の情報です。