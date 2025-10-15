札幌市中央区南4条西6丁目にある立体駐車場付近で2025年10月15日午後4時半過ぎ、「建物から人が落ちてきた」旨の通報がありました。警察によりますと、転落したのは10代から20代の女性とみられ、意識がない状態で病院に搬送されたということです。立体駐車場のどのくらいの高さ、場所から転落したのかはわかっていません。警察は付近の防犯カメラを調べるなど、事件と事故の両面で当時の状況を捜査しています。