ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」は5日目を終えた。準優9R、2着争いは2Mを豪快に握った藤原仙二（21＝滋賀）が石本に競り勝った。「全部がいい。負ける人はいないと思います」。節イチパワーを生かした。これが5回目の優出。過去の枠番は3、1、2、3。「外枠で乗ったことがなかったので、意外に緊張せずリラックスしていけるかもしれない」。何でも前向きに考えられるのは若さの特権。