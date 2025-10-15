歌手の山崎まさよしが、不整脈の症状により、11月8日から開催予定だったライブツアーの全公演を中止することがわかりました。【映像】所属事務所からのメッセージ山崎の所属事務所は、10月15日、公式サイトで「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりま