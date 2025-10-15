お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードでボディメイクを受賞した。見取り図の盛山晋太郎盛山は、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると「よっしゃー!」と喜び、「この金のパンダをもらうために頑張ったと言っても過言ではない」とコメント。「ありがたいことに挑戦させていただいて20キロ痩せたんですけど