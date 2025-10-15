乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。10月9日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「先日の放送でお話されていた『さいちのおはぎ（※）』愛にすごく感銘を受けました。同じおはぎを愛する者として、どうしても伝えたい