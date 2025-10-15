長野県・安曇野市で40代の娘を本人に頼まれて殺害した疑いで警察は14日夜、広島県・呉市の78歳の男を逮捕しました。嘱託殺人の疑いで逮捕されたのは、広島県・呉市の無職、佐々木治夫容疑者(78)です。警察によりますと佐々木容疑者は13日午後6時半ごろから14日午前4時20分ごろまでの間に、長野県・安曇野市の駐車場で市内に住む40代の娘に頼まれ、軽自動車の中で練炭に火をつけるなどして、殺害した疑いがもたれています。佐々木容