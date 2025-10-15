※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を支えてくれた助産師は実は夫と1年も交際していた。妻は夫のコートから温浴テーマパークの2人分のレシートを発見。しかし夫はすでにアリバイ工作済みで、友人に口裏を合わせさせる。妻は「疑ってごめん」と謝るしかなかった。しばらくして家に一通の封筒が。ついに…やることは山積みなのに他人事な夫届いたのは