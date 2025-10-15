21:00 ブラジル小売売上高（8月） 予想N/A前回1.0%（前年比) 21:30 ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月） 予想0.1前回-8.7 カナダ製造業売上高（8月） 予想-1.5%前回2.5%（前月比) カナダ卸売売上高（8月） 予想N/A前回1.2%（前月比) 時刻未定 インド貿易収支（9月） 予想N/A前回-264.9億ドル（貿易収支) 22:30 ミランFRB理事、CNBC主催「Invest in Ameri