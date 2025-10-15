大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、ロシアのモスクワを訪れた様子を公開し、話題となっている。豊ノ島は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「遅くなりました。ロンドンというコメント、連絡が多かったですが、今回ロシアのモスクワに来てます。日本の文化を伝えるイベントに来ました！」と記し、飛行機の前で両手を挙げる写真や機内での写真などをアップ。「北京経由で空港で元・大喜鵬の山口と合流して、