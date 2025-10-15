女優・野呂佳代（41）が15日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。自身のダイエットについて語った。この日は「ダイエットSPどの方法が一番痩せる！？1週間本気チャレンジ検証」。スタジオではゲストたちが一番効果のあったダイエットについてトークした。野呂は高校時代の「かっこいいインストラクターに会いに行くダイエット」で10キロ痩せたと発表。「痩せるためにはモチベーシ