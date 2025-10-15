今月１０日、山形県山形市の市場でグレープフルーツ１箱を盗んだとして、きょう、６２歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】市場での犯行グレープフルーツ1箱を盗む62歳の無職の男逮捕（山形） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、山形市飯塚町に住む６２歳の無職の男です。 警察によりますと、男は今月１０日の午前３時ごろ、山形市漆山の山形市公設地方卸売市場で、青果業者が管理するグレー