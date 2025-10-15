Photo: 田中宏和 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。これはいい！真面目に推せるキーボードです。左手デバイス（プログラマブルキーボード）が、手放せなくなるレベルで便利なのは、使ったことがある人ならご存知のとおりですね。その左手デバイスとキーボードを合体させたハイブリッドキーボードが、「K1 PRO」。しかも現在、数量限定で大幅割引を実施中なので、このチャンスを逃してしま