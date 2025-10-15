2025年10月31日（金）、『SAPPORO STREAM HOTEL』の7階にある『BAR & GRILL Splish』にて、一夜限定のハロウィンイベント『Halloween Sweets Buffet 2025 ～Wonder Forest Magic～』が開催されます。 画像：東急ホテルズ 『Halloween Sweets Buffet 2025 ～Wonder Forest Magic～』では、スイーツや演出、キャラクターに“憑依”されたスタッフ、館内装飾など、ホテル全館がハロウィン