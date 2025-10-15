◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手がチームメートのスネル投手と山本由伸投手を絶賛しました。ヘルナンデス選手はポストシーズンここまで3本塁打と好調。この日も2回にポストシーズン4号の同点弾を放つなど、好調を維持しています。現在先発陣の防御率は1.54と絶好調で、ブリュワーズとの第1戦に登板した