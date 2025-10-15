10月15日夜、山陽自動車道でトラック3台が絡む多重事故が発生しました。消防によると通報があったのは午後8時20分頃で、トラック3台が絡む交通事故が発生し、2台の車に閉じ込めがあるということです。消防車9台、救急車3台が出動し救助活動にあたっています。【2025年10月15日午後8時50分時点】