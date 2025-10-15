【その他の画像・動画等を元記事で観る】2次元と3次元の両軸で活動するマルチーアティスト長瀬有花が、初のアニメタイアップ曲「ミギヒダリ」を配信リリースした。「ミギヒダリ」はシリーズ累計160万部突破の大人気憑依転生ダークファンタジーの映像化・TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』（原作：炎頭、原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo（アース・スターノベルアース・スターエンターテイメント刊）、コミカラ