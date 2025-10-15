中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で14日、長野地方裁判所から死刑判決を受けた青木政憲被告が弁護人に対し「控訴したくない」と話していることが分かりました。14日、長野地裁から死刑判決を受けたのは殺人などの罪に問われていた中野市江部の農業青木政憲被告・34歳です。判決によりますと青木被告はおととし5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害し