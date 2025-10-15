『絶望ライン工独身獄中記』を読む「両耳にパンを当ててみてください。バカのサンドイッチの完成です。」有名な、いつか使ってみたい美しい文章だ。なかなかその機会に恵まれないので序文としてみた。これが言いたかっただけなのでこのまま擱筆としたいが、私にもメンツというものがあるので続きを書かざるを得ない。サンドイッチと云えばやはりサブウェイ。アレはとてもいい。安くはないが旨いし野菜タップリで体に良さそうだ。