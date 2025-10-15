お笑いコンビ「ラニーノーズ」の山田健人が、大阪・関西万博の会場で前撮りした写真をアップした。１５日までにインスタグラムを更新し「万博前撮り」と題して投稿。「開幕３日後やからできた奇跡の前撮り」と撮影時期を明かし「前撮り史上最もデカい球体の前での撮影。小雨強風めちゃ寒デイやったけど良い思い出ですわ。万博凄（すご）い！！」と感激していた。万博のシンボルだった木造の大屋根や、所属する吉本興業のパビ