英ロックバンド、ロストプロフェッツのボーカルだったイアン・ワトキンス受刑者（48）殺害の疑いで、2人の男が逮捕された。ワトキンスが11日、服役中であったウェイクフィールド刑務所内で刺殺された事件で、25歳と43歳の男が起訴されている。 【写真】刑務所で14カ所刺された！背中、頭部、顔も…服役中の人気ラッパー、肺損傷で人工呼吸器装着 ワトキンスは幼児などへの性的犯罪で29年の刑に服していた