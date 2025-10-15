2025年12月5日(金)に劇場公開される映画『ズートピア２』2025年（巳年）の10月15日（巳の日）という、ヘビにまつわる日、今作の物語の鍵を握る新キャラクター、ヘビのゲイリー役が発表されました！イベントには前作に引き続きニック役を演じる森川智之さんと、ヘビのゲイリー役がサプライズ解禁された下野紘さんが登壇。注目の新キャラクターや作品の謎について、ここでしか聞けないトークが繰り広げられました☆ ディズニー