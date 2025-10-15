パソナグループが15日発表した2025年6〜8月期連結決算は、純損益が6億円の赤字だった。大阪・関西万博の出展関連費用として、5億円を特別損失に計上したことが響いた。赤字幅は前年同期の11億円から縮小した。売上高は前年同期比0.8％増の769億円だった。26年5月期通期の業績予想は据え置いた。25年5月期連結決算でも万博関連費用として48億円を特損として計上しており、万博が業績を押し下げた。パソナはパビリオン「パソナ