『龍と苺』（柳本光晴/小学館）第28回【全29回】【漫画】『龍と苺』を第1回から読む命がけで戦うものが見つからず、退屈な日々を送る14歳の少女・藍田苺。ひょんなことから将棋好きのスクールカウンセラーに才能を見いだされ、初心者ながら将棋の大会へ出場することに。年齢や性別による「見えない壁」を感じる将棋の世界に、苺は真っ向から勝負を挑む。一手一手強くなる、“闘う”将棋マンガ『龍と苺』をお楽しみください！