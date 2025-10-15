山形国際ドキュメンタリー映画祭の各部門を受賞した監督ら＝15日午後、山形市山形市で開かれている山形国際ドキュメンタリー映画祭で15日、各部門の受賞作品が発表された。長編作品を対象とした「インターナショナル・コンペティション部門」の大賞は、1300を超える応募作から、環境破壊に反対するフランスの活動家グループを描いた「ダイレクト・アクション」が選ばれた。ギヨーム・カイヨー、ベン・ラッセル両氏による監督作