東京都は１５日、都営地下鉄大江戸線（全長４０・７キロ、３８駅）の延伸に向けた事業計画案を策定するため、国土交通省と協議を始める方針を明らかにした。沿線の練馬区にも事業費の一部負担を求める。都は光が丘駅から練馬区北西部に大江戸線を４キロ延伸し、土支田（どしだ）、大泉町、大泉学園町の３駅（いずれも仮称）を新設する方針だ。今後、国交省に延伸の認可を申請するほか、都市計画や環境影響評価などの手続きも並