15日、名古屋駅近くの交差点で、71歳の男が運転する車が暴走し、次々と歩行者をはねました。防犯カメラには、車体が傾いたまま猛スピードで横断歩道に突っ込む様子が記録されていました。■騒然とした“通勤ラッシュ”の時間帯目撃者は…15日朝、カメラが捉えたのは、現場へと急ぐ大勢の警察官の姿。すでに救急車が複数台あり、規制線が張られたばかりの現場は騒然としていました。“通勤ラッシュ”の時間帯、道路上にとまる1台